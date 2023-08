Rio tem 17 praias recomendadas para banho, veja!

O boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) nesta sexta-feira (4/8) traz 17 praias recomendadas ao banho nas zonas sul e oeste do Rio de Janeiro no sábado e no domingo (5 e 6/8).

As praias liberadas são Grumari, Prainha, Recreio, Barra da Tijuca (exceto em frente ao Riviera Country Club, em frente ao 2° Batalhão dos Bombeiros e em frente à Rua Sargento João de Faria), Joatinga, Pepino, São Conrado, Vidigal, Leblon (exceto em frente à Rua Rita Ludolf), Ipanema, Arpoador, Diabo, Copacabana, Leme, Vermelha, Urca e Flamengo.

Está desaconselhado o banho nas praias de Barra de Guaratiba, Pontal de Sernambetiba e Botafogo.

Leia também:

➢ Guarda Ambiental controla incêndio em mata próximo ao Horto do Fonseca

➢ DiPropósito revela que pode estar no aniversário de São Gonçalo

Em Niterói, as praias favoráveis ao mergulho são Flechas, Icaraí, Charitas (exceto no lado direito do Clube Naval de Charitas), Jurujuba (exceto na saída da Alameda Mal. Pessoa Leal na Av. Carlos Ermerlindo Martins, 1565), Eva, Adão, Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara.

Está desaconselhado o banho nas praias de Gragoatá, Boa Viagem e São Francisco.

O Inea alerta que o banho de mar deve ser evitado nas 24 horas após a ocorrência de chuvas e próximo à saída de galeria de águas pluviais ou canais de drenagem. O boletim de balneabilidade pode ser consultado no site do instituto (www.inea.rj.gov.br).