Apreensão em São Pedro da Aldeia causa R$ 585 mil em prejuízo ao tráfico

Dois homens foram presos em operação realizada por agentes do 25º BPM no bairro do Parque Estoril, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, neste domingo (30). A polícia estima que os criminosos tiveram um prejuízo de cerca de R$ 585 mil com a apreensão.

A ação dos policiais militares teve início quando os agentes avistaram um veículo suspeito, que ao perceber a presença dos PMs tentou fugir, porém foi alcançado alguns metros depois. Na abordagem, dois suspeitos, que seriam responsáveis por armazenar e distribuir armas e drogas nas comunidades “Boca do Mato” e “Bairro São João”, foram presos.

No carro, os policiais encontraram drogas, e, ao questionarem os suspeitos, eles confessaram fazer parte da quadrilha que domina o tráfico de drogas local. Os acusados, um de 22 e outro de 28 anos, também admitiram estar em posse de uma grande quantidade de entorpecentes e armas de fogo.

Os agentes foram levados, em seguida, até uma casa no bairro Parque Estoril, onde todo o material apreendido foi encontrado. Os dois acusados permanecem presos na 126ª DP, um deles, inclusive, já possui três passagens pela polícia.

Na operação, foram apreendidos os seguintes armamentos: uma espingarda cal. 12 Rossi, um kit roni, duas pistolas cal. 9 mm Glock G17, duas pistolas cal. 9 mm Ramon, uma pistola cal. 9 mm imbel 1911, nove carregadores de fuzil 556, sete carregadores de 30 de 9 mm, quatro carregadores de 9 mm, duas carregadores de fuzil 762, 345 munições de cal. 9 mm, 54 munições de cal. 556, nove munições de cal. 12.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

De entorpecentes, os agentes apreenderam: 10.683 cápsulas de cocaína, 10.404 pedras de crack, 535 buchas de maconha, 36 vidros de black lança, 26 vidros de loló, 12 kg de cocaína, 10 kg de maconha. Além disso, 22 mil pinos de plástico e três balanças de precisão foram recolhidas.

Cinco coldres de pistola, três capas de colete balístico, três roupas táticas, um cinto tático, uma câmera e um veículo furtado e clonado foram confiscados.

O caso foi registrado na Delegacia de Cabo Frio (126ªDP).