Prefeitura de Saquarema realiza campanha Agosto Lilás

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, realizará a campanha “Agosto Lilás”, de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. A campanha tem como objetivo intensificar a difusão da Lei Maria da Penha, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher, divulgar os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e os mecanismos de denúncia existentes.

A campanha “Agosto Lilás” nasceu em 2016 em Saquarema, idealizada pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres – SPPM para comemorar os 10 anos da Lei Maria da Penha, reunindo diversos parceiros governamentais e não-governamentais, prevendo ações de mobilização, palestras e rodas de conversa e, desde então, vem se fortalecendo e consolidando como uma grande campanha da sociedade.

Em agosto, a Secretaria Municipal da Mulher realizará diversas ações abertas ao público e sem necessidade de inscrições. As atividades acontecerão em bairros dos três distritos, buscando alcançar o maior número de moradores, conforme programação a seguir:

03/08 – Ação social no CRAS do Porto da Roça;

04/08 – Ação social na Praça do Bem Estar;

06/08 – Pedalada de combate à violência doméstica (concentração às 8h na Secretaria da Mulher. Para se inscrever, clique aqui);

07/08 – Palestra de empreendedorismo feminino no auditório do Padre Manuel;

08/08 – Ação social no CRAS da Raia;

09/08 – Ação social no CRAS do Rio d’Areia;

10/08 – Ação social no CRAS de Jaconé;

22/08 – Ação social no CRAS de Sampaio Corrêa;

24/08 – Ação social no CRAS de Bonsucesso;

25/08 – Pedágio de conscientização contra a violência doméstica;

28/08 – Ação social na da Secretaria da Mulher.

“No dia, 04, durante a ação social na Praça do Bem Estar, teremos diversos serviços gratuitos, como Orientação Jurídica, Psicológica e de Assistência Social, além de aulão de autodefesa, Yoga e dança, nutricionista, trancista, manicure, cabelereiro, cuidados com a saúde, maquiagem, Feira de Artesanato e de Agricultura Familiar, Programa Municipal de Tabagismo e Programa de Inclusão do Cidadão. Todos os serviços serão abertos à população”, informou a Secretária Municipal da Mulher, Marcia Azeredo.

O ano inteiro lilás

“A violência doméstica deve ser combatida diariamente, não só no mês de agosto. É muito importante discutirmos o tema e lutarmos contra essa prática que, infelizmente, é comum na sociedade brasileira. Violência não é só a agressão física. Tudo que cause à mulher dano, morte, constrangimento, limitação, sofrimento – físico, sexual, moral, psicológico, social, político e econômico -, ou perda patrimonial é violência e deve ser duramente combatido. Por isso, a importância de conscientizarmos a população e incentivarmos a denúncia dos casos de violência”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.

Em Saquarema, a população pode fazer denúncias pelos canais da Secretaria Municipal da Mulher, que funciona na Rua Estudante Elcira de Oliveira Coutinho, 16, em Bacaxá (rua ao lado da Ricamar Pneus), de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, ou através do telefone 22 99859-7841.