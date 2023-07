Homem morre após sofrer acidente em Araruama

Um motociclista morreu após sofrer um grave acidente de trânsito na Via Lagos, a rodovia RJ-124, na altura do município de Araruama, no último sábado (22/07). A vítima seria um policial civil aposentado da 82ª DP (Maricá), segundo informações confirmadas pela imprensa da região.

O acidente aconteceu na parte da noite. A motocicleta teria sido atingida por um carro em alta velocidade. O condutor da moto caiu e precisou ser socorrido por socorristas da concessionária CCR, que administra a via. Apesar disso, antes da ambulância chegar ao local, o homem acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito.

Leia também:

➣ PM desaparecido é encontrado carbonizado em Itaboraí

➣ Ministério da Agricultura confirma caso de gripe aviária em Maricá

A vítima teria 65 anos e já havia se aposentado do serviço policial. Seu corpo foi levado até uma unidade do Instituto Médico Legal (IML), onde passará por perícia. A 118ª DP (Araruama) registrou a ocorrência.