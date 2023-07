Ministério da Agricultura confirma caso de gripe aviária em Maricá

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) confirmou na noite da última quinta-feira (20), um caso de gripe aviária na cidade de Maricá.

De acordo com as informações, o vírus foi identificado em um pássaro da espécie trinta-réis-real, porém nenhum detalhe e nem o bairro onde a ave foi encontrada foram divulgados.

Vale lembrar que, desde o dia 31 de maio, a Prefeitura de Maricá publicou um alerta com orientações para casos suspeitos de gripe aviária no município, buscando garantir a segurança da população.

Em situações de mortalidade anormal de animais, evite contato com os restos mortais e notifique a Vigilância em Saúde Ambiental pelo número (21) 96452-1960, pelo email notifica.viambmarica@gmail.com ou presencialmente no edifício Maricá Center, que fica às margens da RJ-106 (Rodovia Amaral Peixoto), na altura do km 28,5.



Caso veja alguma ave ou mamífero em situação agonizante ou que apresente corrimento, inchaço nos olhos, dificuldade para respirar, incapacidade de se levantar ou andar, convulsões e tremores, também acione as autoridades. O setor orienta os moradores a não capturarem ou recolherem animais com esses sinais e que aguarde as orientações da vigilância.

As orientações seguem o estado de emergência zoosanitária estabelecido por 180 dias pelo Ministério de Agricultura e válido para todo o território brasileiro publicado no dia 22 de maio, em razão da alta patogenicidade do vírus.