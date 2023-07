Autor de homicídio em Cabo Frio é preso em Iguaba Grande

Policiais civis da 129ª DP (Iguaba Grande) prenderam, nesta terça-feira (18/07), um homem acusado de homicídio. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva.

De acordo com as informações, o crime ocorreu em abril de 2022, na localidade conhecida como Buraco do Boi, no município de Cabo Frio, na Região dos Lagos.



Acusado de roubo é preso em Cabo Frio

Policiais civis da 126ª DP (Cabo Frio) prenderam, nesta terça-feira (18/07), um homem acusado de roubo. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão expedido pela Justiça.

Com base em levantamento de dados e um trabalho de inteligência, os agentes localizaram o autor no bairro Monte Alegre, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.