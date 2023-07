PM apreende fuzil em comunidade de São Pedro da Aldeia

A Polícia Militar apreendeu, no final da noite deste sábado (15), um fuzil, na comunidade do Chaparral, cidade de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.





Segundo a ocorrência, os militares receberam a informação que traficantes do Complexo Porto do Carro, teriam escondido dois fuzis em uma casa na Rua Luzia, Jardim Primavera. O objetivo, segundo a denúncia, era usar o armamento para invasões à facção rival no bairro Jacaré.

No endereço, os policiais encontraram um fuzil 556 com luneta, bandoleira, um carregador e 14 munições.

Ninguém foi preso. O armamento foi levado à 125ª DP (São Pedro), onde o caso foi registrado.