Polícia prende duas mulheres que transportavam drogas para a Região dos Lagos

Policiais civis da 72ª DP (São Gonçalo) realizaram uma operação contra uma organização criminosa que atua no tráfico interestadual de drogas, com redes de distribuição entre o Paraná e a Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Duas mulheres foram presas em flagrante em agências dos Correios nos municípios de Araruama e Armação dos Búzios.

Uma das acusadas foi presa na última quarta-feira (12) e a outra nesta sexta (14). De acordo com os agentes, elas foram detidas enquanto recebiam encomendas contendo entorpecentes. No total, foram apreendidos 13 tabletes de maconha.

As investigações apontam que as autoras fazem parte de um esquema de distribuição de drogas comandado por uma das maiores facções criminosas que atuam no estado. O grupo alicia mulheres jovens, em estado de vulnerabilidade social, para receber e repassar os entorpecentes a integrantes da quadrilha.



As drogas eram enviadas de Maringá, no Paraná, para o Rio de Janeiro, sendo posteriormente distribuídas em municípios da Região dos Lagos, como Búzios, Araruama e São Pedro da Aldeia.