PM prende três pessoas por uso de dinheiro falso em Iguaba Grande

A Polícia Militar prendeu três pessoas por uso de dinheiro falso na noite da última quinta-feira (13). A prisão ocorreu depois dos agentes receberem uma denúncia anônima sobre um grupo que estava circulando na cidade e fazendo compras com dinheiro falso.

Com as características do veículo utilizado pelos suspeitos, a equipe realizou a abordagem na Rodovia Amaral Peixoto, na altura do Banco do Brasil, no Centro. Foram detidos um homem de 39 anos, com passagem por estelionato e receptação, além de duas mulheres, de 18 e 29 anos.

Com os criminosos foram apreendidos R$ 862 em espécie de notas falsas e diversos produtos comprados com o dinheiro adulterado, entre eles, desodorantes, latas de cerveja, pó descolorante, ração para cachorro, entre outros artigos. O automóvel também foi levado para o pátio da delegacia. A ocorrência foi registrada na 129ª DP (Iguaba Grande).