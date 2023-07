Pai é preso por abusar sexualmente das duas filhas em Cabo Frio

O homem foi localizado no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio, na Região dos Lagos - Foto: Divulgação

Policiais civis da 126ª DP (Cabo Frio) prenderam, nesta quinta-feira (13/07), um pai acusado de abusar sexualmente das duas filhas, que na época do crime tinham 11 e 15 anos.

O homem foi localizado no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão por estupro de vulnerável. Segundo as investigações, pelo crime, ele foi condenado pela Justiça a 46 anos de prisão.