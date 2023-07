Três suspeitos são detidos com drogas na Região dos Lagos

A Polícia Militar deteve criminosos envolvidos com o tráfico de drogas e apreendeu entorpecentes e outros materiais ilícitos em ações realizadas nas cidades da Região dos Lagos.

Em São Pedro da Aldeia, no início da tarde de quinta-feira (6), uma equipe em patrulhamento na Rua Mário Pereira de Souza, no bairro Balneário, avistou suspeitos, que, ao perceberem a aproximação dos agentes, entraram em fuga. Um deles, de 19 anos, foi interceptado. Durante a abordagem, o homem estava com um rádio transmissor, utilizado para alertar outros comparsas sobre a presença policial. Além disso, foi encontrado no local um total de 70 pinos de cocaína. O acusado foi conduzido à 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), autuado e preso em flagrante por associação ao tráfico de drogas.

Já em Cabo Frio, no início da noite, a PM recebeu denúncias sobre um indivíduo envolvido com o tráfico de drogas na Rua Abílio Gonçalves Pereira, no bairro Cajueiro. Imediatamente, uma equipe policial se deslocou até o local indicado e avistou um suspeito com as características informadas. Ao perceber a presença dos agentes, o criminoso tentou fugir, mas foi detido pela guarnição. Durante a revista pessoal, foi encontrada a quantia de R$ 20 em espécie. Ao ser indagado, o suspeito levou os policiais até um terreno baldio onde estavam escondidos 19 pinos de cocaína e 11 buchas de maconha. O acusado foi conduzido à 126ª DP, onde foi autuado em flagrante delito por tráfico de drogas.



O suspeito levou os policiais até um terreno baldio onde estavam escondidos 19 pinos de cocaína e 11 buchas de maconha | Foto: Reprodução/Rc24h

E, em Araruama, também à noite, uma equipe em patrulhamento pela Rua México, no Loteamento Santana, se deparou com um adolescente, que ao avistar os policiais, demonstrou nervosismo e confessou fazer parte do tráfico de drogas local e entregou uma carga de entorpecentes. O acusado revelou que na residência onde morava também havia mais drogas. Com permissão da mãe do menor, os policiais se dirigiram até o local e encontraram um simulacro de pistola em cima de uma cômoda. Durante a ação, foram arrecadados Durante a revista pessoal, foram encontrados 14 tabletes de maconha, um pino de cocaína, um telefone celular e R$ 60 em espécie. O adolescente foi conduzido à 118ª DP, onde permanece apreendido.