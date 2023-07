Polícia apreende grande quantidade de roupas falsificadas em SG, vídeos!

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) apreenderam, nesta quinta-feira (06/05), grande quantidade de roupas falsificadas, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Durante as diligências para reprimir esse tipo de delito, as equipes arrecadaram farto material contrafeito de vestimentas em geral, todas com indícios de falsificação de marcas famosas.

Os responsáveis pelos estabelecimentos foram conduzidos à sede da DRCPIM, onde prestaram esclarecimentos sobre a origem dos produtos comercializados. Os investigados vão responder por crimes contra a propriedade industrial.

Todo material apreendido foi encaminhado à perícia e, posteriormente, será enviado à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). Por conta de um convênio com a Polícia Civil, detentos poderão descaracterizar as marcas das roupas, que serão doadas a pessoas carentes.