Arraiá da Vila acontece em Saquarema nesta sexta (6)

Atrações acontecem no no Campo de Aviação, no Centro do município - Foto: Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Atrações acontecem no no Campo de Aviação, no Centro do município - Foto: Divulgação/Prefeitura de Saquarema

A edição 2023 de um dos principais "arraiás' das Região dos Lagos começa neste final de semana. A programação do Arraiá da Vila começa na noite desta sexta-feira (07/07), a partir das 19h, no Campo de Aviação, no Centro de Saquarema. Maior festa junina realizada pelo município acontecerá em todos os fins de semana do mês até o dia 29 de julho.

Realizada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, a festa tem o objetivo de resgatar a cultura 'caipira' na cidade. Além de apresentações musicais com artistas como Frank Aguiar, Gabriel e Luciano, Glauco Zulo e Jeferson e Daniel, entre outros, a festa também inclui barracas com comidas típicas, brincadeiras e danças.

Leia também:

➣ Saquarema terá show musical e peça infantil neste fim de semana

➣ Arraiá de Maricá 2023: Lucas Lucco se apresenta no palco de Itaipuaçu neste fim de semana

O evento conta também com apresentação de danças típicas com alunos das escolas municipais. O espaço do Campo, com aproximadamente 8.000 metros, será decorado com adereços típicos e com uma grande fogueira artificial, de quase 10 metros de altura. As programações acontecem às sextas e sábados, de 19h às 23h, e aos domingos, entre 17h e 22h, ao longo de julho. Confira a programação :