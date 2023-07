Saquarema terá show musical e peça infantil neste fim de semana

O Teatro Municipal Mário Lago receberá, no sábado, dia 08 de julho, a partir das 20h, o show “Terra 10 anos”, comemorando os 10 anos de carreira do cantor e compositor Luis Terra. Repleto de canções autorais e de compositores que o influenciaram ao longo de sua trajetória musical, interpretando desde clássicos da MPB até compositores de sua geração, o show traz uma proposta intimista, onde o músico, acompanhado pelo violão, seu principal instrumento, divide histórias e recita poesias ao longo do roteiro ao lado de Bernardo Costa, seu companheiro de vida e pianista com quem tem composto suas mais recentes parcerias. O show também conta com programações eletrônicas, elaboradas ao longo do processo de feitura do roteiro, trazendo um toque experimental à apresentação que tem na abertura a cantora e compositora Marina Moura.

Leia também:

➣Stanley X Americano: Qual é o copo queridinho do carioca? Vídeo

➣ Em homenagem à Glória Maria, Museu Amanhã mudará de nome

Os ingressos estão à venda pelo Sympla, por R$33,00 e R$17,50 (meia entrada), e a classificação etária é livre.



“A Pequena Sereia – O mundo de Ariel”

Já no domingo, dia 09 de julho, às 15h, será a vez do público infantil se divertir com a nova produção da Cia. Rindo à Toa: “A Pequena Sereia – O mundo de Ariel”. Na peça, repleta de dança e efeitos especiais, uma jovem sereia faz um acordo com uma bruxa do mar para trocar sua bela voz por pernas humanas, para que possa descobrir o mundo da superfície e impressionar um belo príncipe.

Os ingressos estão à venda pelo Sympla (clique aqui para comprar), por R$27,50 (promocional antecipado), R$50,00 e R$27,50 (crianças, idosos, Ppne – Programa de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais e PcD – Pessoas com deficiência) e a classificação etária é livre.

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Avenida Cel. Madureira, 77 – térreo, no prédio da Prefeitura, no Centro de Saquarema.