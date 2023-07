Stanley X Americano: Qual é o copo queridinho do carioca? Vídeo

De um lado temos o Copo Stanley. Pontos positivos? É produzido com aço inoxidável, o que gera maior durabilidade na preservação da temperatura. O copo mantém as bebidas quentes ou geladas por cerca de quatro horas, mas se adicionar pedras de gelo, a capacidade de preservação da temperatura pode chegar a 17 horas. Essa capacidade ajuda a evitar o desperdício de bebidas que ficaram ora quentes, ora geladas, conforme você conversa ou faz outras coisas.



Além de copos, a marca também oferece garrafas térmicas, kit de utensílios de cozinha para acampamento e potes térmicos infantis. Além disso, o copo consegue armazenar cerca de 473 ml. Os copos Stanley variam entre R$ 150 a 200.

Copo americano

Do outro lado da disputa temos ele, o tradicional copo americano, que apesar do nome, é muito amado pelos brasileiros raiz. O copo foi criado pelo brasileiro Nadir Dias Figueiredo, mas ficou conhecido como “americano” porque as máquinas de produção vieram dos Estados Unidos. A evolução da produção do Copo Americano reflete o desenvolvimento da própria marca Nadir Figueiredo, que até hoje ainda é um segmento voltado para a coparia, envolvendo copos e taças.

Em 1947, a empresa produzia dois copos por minuto. Em 1965, esse número saltou para 60 copos por minuto, e assim, sucessivamente, até atingir a atual marca de 420 copos por minuto. Em 2011, esse número aumentou para 480 peças/minuto.

O design do copo já lhe rendeu diversos prêmios e recebeu reconhecimento do MoMa, Museu de Arte Moderna, em inglês ‘’Museum of Modern Art’, de Nova Iorque, que considera o copo um dos ícones do design brasileiro. O museu chegou a dar destaque ao item em uma de suas mostras de design, tendo o também comercializado como souvenir.

Pontos positivos do copo americano? É um copo versátil, em que é possível tomar cerveja, ‘cafezinho pingado’, além de ser usado como copo de medida. O copo americano ganhou os botequins, restaurantes e bares pelo excelente custo benefício, já que custa a partir de R$ 1.

Na boca dos brasileiros

Depois de investigar as vantagens de cada um, a equipe OSG foi às ruas para saber qual a opinião dos niteroienses, confira!

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca