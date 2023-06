Saquarema e WSL se unem para realizar ações ambientais no município

Entre as ações desenvolvidas no programa, alunos da rede municipal de educação aprenderam sobre a importância da lagoa e dos ecossistemas do entorno - Foto: Divulgação

Entre as ações desenvolvidas no programa, alunos da rede municipal de educação aprenderam sobre a importância da lagoa e dos ecossistemas do entorno - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, surfistas e organizações ambientais sem fins lucrativos uniram forças com a WSL One Ocean para tomar medidas imediatas para proteger e conservar Saquarema, uma das áreas de surfe mais emblemáticas do Brasil.

O Programa de Reservas de Surf do Brasil, iniciativa concebida por especialistas em surf e conservação para criar reservas de surf ao longo dos mais de 8 mil quilômetros de costa brasileira e das doações da WSL PURE e Corona com os parceiros regionais Conservation International-Brazil (CI-Brazil) e O Instituto APRENDER Ecologia visa proteger e conservar os principais ecossistemas de surf no município.

Entre as ações desenvolvidas no programa, alunos da rede municipal de educação aprenderam sobre a importância da lagoa e dos ecossistemas do entorno para a preservação deste pico de surfe mundialmente conhecido e plantaram mudas nativas na restinga, um ecossistema crítico que ajuda a ancorar as dunas de areia e prevenir a erosão da praia. Outra ação realizada com voluntários e surfistas foi a limpeza da lagoa e de manguezais, onde foram recolhidos 30 quilos de lixo e 20 mudas foram plantadas para ajudar a conservar e restaurar essas áreas importantes. “Estamos muito felizes em poder contar com a WSL e a Corona como parceiras no desenvolvimento de ações ambientais em Saquarema. Ter em nosso município o Programa Reservas Brasileiras de Surf irá proteger, conservar e auxiliar no desenvolvimento sustentável de nossas áreas marinhas e costeiras críticas” disse o Secretário de Meio Ambiente, Gilmar Rocha de Magalhães.

Leia mais:

➣ Saquarema abre vagas para curso de Mecânica de Motocicletas

➣Estátua de São Pedro do Mar é recolocada em pedra na Urca

Ainda com o apoio da Prefeitura, da WSL Pure e Corona, um projeto piloto visando uma solução experimental de barreira ecológica para conter a poluição nos rios será implementado em Saquarema. As barreiras são construídas com galões flutuantes que impedem a passagem de detritos plásticos e garantem a livre passagem de água e peixes. A poluição plástica será separada para processamento e reciclagem. Esta solução tem o potencial de remover toneladas de plástico dos rios que, de outra forma, acabariam no oceano.

O evento também serviu para sediar a primeira reunião do conselho estratégico do Brazilian Surf Reserve Program, formado por especialistas em surf como Carlos Burle, Claudinha Gonçalves, Bruno Bocayuva e Érica Prado. Esse grupo será fundamental para avançar nos próximos passos para oficializar a candidatura de Saquarema como uma reserva mundial de surf.

Programa Reservas Brasileiras de Surf

Saquarema, Guarda do Embaú, Itamambuca são alguns exemplos entre centenas de lugares no Brasil onde ocorre a união perfeita entre ondas de alta qualidade para o surfe e ecossistemas costeiros e marinhos ricos em biodiversidade e relevantes para as economias locais. Por exemplo, estudos econômicos estimam que um surf break com boas ondas pode gerar até US$ 18 milhões por ano para as economias locais, gerando centenas de empregos e sustentando milhares de pessoas – um grande ganho tanto para a natureza quanto para o desenvolvimento econômico. A abordagem de gestão da Surf Conservation Partnership é impulsionada pela ciência e liderada por um processo inclusivo que abrange todas as comunidades interessadas.

O Programa Brazilian Surf Reserves tem como objetivo criar Reservas de Surf para proteger ondas emblemáticas e contribuir para a conservação e desenvolvimento sustentável da costa brasileira, através do engajamento da comunidade alvo na proteção e uso sustentável dos ecossistemas costeiros e marinhos ligados à cultura do surf.

Essas áreas são definidas pelas comunidades locais, reconhecidas nacionalmente e destinadas à valorização e conservação dos ecossistemas do surf. Assim, enquanto os surfistas protegem os lugares que amam, dos quais muitas pessoas dependem economicamente, nós promovemos a conservação dos oceanos com o apoio da sociedade local. Os critérios para o reconhecimento das reservas de surf incluem qualidade das ondas, cultura e história do surf, importância para a conservação da biodiversidade, características socioeconômicas e engajamento da comunidade.