Saquarema abre vagas para curso de Mecânica de Motocicletas

As inscrições deverão ser feitas de forma presencial, das 13:30h às 20h, na secretaria do Centro de Capacitação - Foto: Reprodução

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, e em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), está com vagas abertas para novas turmas do curso gratuito de Mecânica de Motocicletas. Oferecido nos turnos da tarde e noite, o curso terá aulas de segunda a sexta-feira, com duração de 150 horas, no Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França.

As inscrições deverão ser feitas de forma presencial, das 13:30h às 20h, na secretaria do Centro de Capacitação, na Rua Tiá Mello, 25, no bairro São Geraldo, no dia 29/06/2023.

Para se inscrever, os interessados deverão atender aos seguintes pré-requisitos:



- ter, no mínimo, 18 anos;

- ter concluído o sétimo ano do ensino fundamental;

- ser morador de Saquarema.

O interessado deverá, também, apresentar original e cópia dos documentos, como RG, certidão de nascimento/casamento, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade (certificado, diploma, declaração de matrícula ou declaração de conclusão) e 2 fotos 3×4. O critério adotado para preenchimento das vagas será definido por ordem de chegada.

“O Centro de Capacitação Profissional é algo extraordinário em nossa cidade. Já capacitamos e qualificamos centenas de moradores de Saquarema com cursos reconhecidos em todo o país, pois tem a garantia da FIRJAN e do SENAI. Muitos dos nossos alunos já conseguiram empregos e melhorar de vida após a conclusão dos cursos que oferecemos aqui”, comemorou o Secretário Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, Antonio Peres Alves.

Para mais informações entre em contato com a secretaria do Centro de Capacitação pelo WhatsApp no (22) 93300-5250.