Buraco em rodovia em Maria Paula, SG, oferece risco a motoristas

Motoristas que trafegam pela Rodovia Prefeito João Sampaio, no bairro Maria Paula, em São Gonçalo, precisam redobrar a atenção durante o trajeto já que, no canto direito da rodovia, na parte curvilínea, uma vala saliente tem marcado presença.

Jelson Lacerda, que trabalha como motorista e faz com frequência o caminho, ressaltou a importância de reparar o problema, já que alguns carros passam muito rente ao buraco na hora de fazerem a curva na rodovia. ‘’De uma hora pra outra pode cair um carro aqui e causar um acidente feio. Sempre que passamos, precisamos conviver com essa vala na via, isso está abandonado. Ainda não teve acidente, mas está prestes a acontecer um se não fizerem uma obra.’’ alertou.

Vala tem oferecido risco de acidente aos motoristas | Foto: Layla Mussi

O buraco está localizada na curva da estrada | Foto: Layla Mussi

Em resposta, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que vai enviar uma equipe para realizar uma vistoria no local e providenciar o reparo.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca