Vídeo: ar-condicionado causa incêndio em ônibus em Niterói

Um ônibus da empresa Ingá pegou fogo dentro da garagem da empresa, no bairro Ponta d'Areia, em Niterói, na manhã desta terça-feira (27). O fogo teria começado no ar-condicionado do coletivo e apesar da dimensão não deixou nenhuma pessoa ferida. Um vídeo gravado por transeuntes registrou a altura das chamas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria começado por volta das 10h30, dentro da garagem localizada na Rua Miguel de Lemos. O fogo se alastrou de tal forma que todo o veículo foi rapidamente consumido pelas chamas. Uma fumaça preta e densa começou a tomar conta do local e chegou a ser vista da Alameda São Boaventura, no Fonseca, por conta da altura e do vento.

Por volta das 11h, os bombeiros que trabalhavam no local finalmente conseguiram apagar o incêndio. A dificuldade aconteceu, principalmente, por conta do combustível, que chegou a escorrer para o chão e pegar fogo no solo.