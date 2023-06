Secretário de Arraial morto recebe homenagem da PM; confira vídeo

Agentes do 25º Batalhão de Polícia Militar (Cabo Frio) se reuniram nesta segunda-feira (26/06) para prestar homenagens ao Secretário de Posturas de Arraial do Cabo, Diego Veríssimo, que foi sepultado nesta tarde após ser sido morto a tiros no último sábado (24/06). Viaturas do Batalhão cruzaram as vias próximas ao Clube APIERJ, em Iguaba, onde aconteceu o velório, com suas sirenes ligadas e levando uma coroa de flores à vítima, que também era sargento da corporação. Confira:

null Reprodução

Autor: Reprodução

O velório de Diego começou no último domingo (25/06) e se estendeu até a manhã dessa segunda (26/06). A vítima foi sepultada no bairro Capivara, em Iguaba Grande, mesmo município onde aconteceu o crime. O disparo aconteceu na Rua Augusta Coutinho, Centro da cidade, depois que o Secretário e um ex-PM que dirigia pela rua se envolveram em uma discussão.

Leia mais sobre o caso:



➢ Vídeo: secretário de Posturas de Arraial do Cabo é assassinado em Iguaba

➢ Sepultamento do Secretário de Posturas de Arraial do Cabo acontece nesta segunda

Durante a briga de trânsito, o suspeito, sacou uma arma de fogo e atirou contra o Diego, que reagiu ao ataque. Baleados, ambos foram socorridos. O Secretário de Arraial, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu na Unidade de Pronto Socorro (UPA) de Iguaba Grande. Já o acusado, conhecido pleo apelido "Velho", foi levado para o Hospital Central de Emergências (HCE), em Cabo Frio, onde está internado sob custódia.

O crime segue sendo investigado. A 129ª DP (Iguaba Grande), que registrou o caso inicialmente, encaminhou as informações à 126ªDP (Cabo Frio), que investiga.