Sepultamento do Secretário de Posturas de Arraial do Cabo acontece nesta segunda

Amigos, familiares e colegas se despedem de Diego Veríssimo nesta segunda-feira (26). O sepultamento será realizado às 10h no Cemitério de Iguaba Grande. O velório do subsecretário acontece desde domingo (25) no espaço do Clube APIERJ, localizado na Rua Santo Antônio, número 312, no bairro Capivara, também em Iguaba.

Em decorrência do falecimento do secretário, o prefeito Marcelo Magno decretou luto oficial de três dias. Como parte das medidas relacionadas ao luto, a inauguração do Centro Oftalmológico, que estava prevista para ocorrer nesta segunda-feira, foi adiada. A prefeitura pediu compreensão da população e afirmou notificar nova data.

Além disso, a Administração Municipal comunica que não haverá atendimento presencial no setor de Posturas, onde Diego desempenhava funções. O serviço será retomado na próxima terça (27). As demais repartições públicas continuam funcionando normalmente.

PM apreendeu novos materiais associados ao homicídio



O Secretário de Posturas Diego Veríssimo, foi assassinado a tiros na noite do último sábado (24), após se envolver em uma briga de trânsito em Iguaba Grande. O autor dos disparos conhecido como ‘’Velho’’, que foi preso pouco tempo depois do conflito em uma unidade hospitalar de Cabo Frio. O autor do crime era ex-policial e estava foragido por envolvimento em outros crimes de homicídio.

Na manhã do último domingo (25), a PM realizou uma operação que resultou na apreensão de material que estaria ligado ao assassinato. A operação foi realizada em uma casa onde a namorada do acusado estava presente. Dentro da casa foi encontrada uma mala de viagem contendo 22 munições de calibre e dois carregadores de pistola.

Material apreendido pela PM | Foto: Reprodução

Um telefone celular e uma CNH, pertencente ao filho autor do crime, também foram apreendidos já que este último é suspeito de ter conduzido o veículo durante a fuga após o crime.

Todo o material apreendido foi encaminhado à 129ª DP (Iguaba Grande) e, posteriormente, para a 126ª DP (Cabo Frio). A namorada de “Velho”, presente no local durante a operação, foi levada para prestar depoimento.

Diligências estão sendo tomadas para esclarecimento dos fatos.