Militar da Marinha é preso por tentativa de feminicídio

Um Suboficial da Marinha, de 49 anos, atirou duas vezes contra a esposa, de 47 anos, após ela ter se colocado na frente do filho para protegê-lo dos disparos, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, na noite do último sábado (24).

O caso aconteceu no condomínio Cisne Branco, conforme relatos o homem estaria alcoolizado. O filho da vítima, de 12 anos, teria por algum motivo chamado o padrasto de ‘’veado’’ e esse, sacou uma arma como resposta, para matar o enteado.

No entanto, de imediato a mãe se colocou à frente do filho, sendo baleada duas vezes, uma no ombro atingindo o pulmão e outra atingindo a coluna.

De acordo com a Polícia Militar, uma vizinha policial escutou os disparos e ao olhar pela janela, viu o suspeito com a arma em punho. Em seguida, a agente foi até a casa do vizinho e iniciou um diálogo, tentando negociar que ele entregasse a arma e se entregasse. Conforme a PM, o autor cedeu às negociações e desceu para entregar a arma.

Após ser contido pela agente, o suboficial permaneceu detido por civis enquanto ela adentrou a casa e encontrou a vítima no chão baleada. Uma viatura da PM e do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender à ocorrência.

A vítima foi socorrida e levada ao Pronto Socorro dos Milagres, em São Pedro da Aldeia, onde foi internada em estado grave, com o pulmão perfurado. O suspeito foi conduzido para a 126ª DP e depois encaminhado para a 125ª DP (São Pedro de Aldeia), onde permaneceu sob custódia até ser entregue à escolta da Marinha.

Durante a ocorrência, segundo a PM, foram apreendidas duas pistolas.

De acordo com pessoas próximas, a vítima passou por cirurgia e, no momento, está internada no hospital, na Unidade de terapia intensiva (UTI), se recuperando.