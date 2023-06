PM apreende mais de mil pinos de cocaína em Cabo Frio

Mais de mil pinos de cocaína foram apreendidos pela PM na Rua Lúcio Gonçalves Trindade, no bairro Praia do Siqueira, em Cabo Frio, na manhã do último sábado (24).

Segundo a PM, a operação foi realizada após receberem denúncias anônimas de tráfico da região. Em seguida, equipes se deslocaram ao local, e depois de iniciarem cerco tático. Dois homens perceberam a presença dos agentes e empreenderam fuga, pulando o muro de uma residência.

Os agentes fizeram buscas e encontraram uma mochila com 1.090 cápsulas de cocaína.



Os agentes apreenderam o material e a ocorrência foi registrada na 126ª DP (Cabo Frio), onde a carga permaneceu apreendida. Ninguém foi preso.