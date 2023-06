Gerente do tráfico no Morro dos Milagres é preso em São Pedro

Um homem identificado como gerente do tráfico do Morro dos Milagres, localizado em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, foi preso na noite da última sexta-feira (23) por policiais militares. Com ele, também foi encontrada uma quantidade de drogas.

Os policiais militares receberam informações de que o suspeito iria supostamente distribuir drogas na Rua Prefeito Wladir da Silva Lobo e foram averiguar. No local, por volta das 20h50, os policiais avistaram dois suspeitos que, ao perceberem a presença dos militares, dispararam contra a viatura, os agentes reagiram e houve confronto.

Leia mais:

➢ Vídeo: secretário de Posturas de Arraial do Cabo é assassinado em Iguaba

➢ Foragido da Justiça é preso em São Pedro da Aldeia

Após o cessar fogo, os agentes conseguiram prender o suspeito, que foi encaminhado para a 125ª DP (São Pedro). Com ele, os agentes apreenderam 370 cápsulas de cocaína e 40 trouxas de maconha.

O suspeito já contabilizava duas anotações criminais por resistência e tráfico de drogas.