Homem leva choque elétrico e tem maior parte do corpo queimado em Iguaba Grande

Um homem de 36 anos está internado em estado grave no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo, depois de ter tido a maior parte do corpo queimada em Iguaba Grande, na Região dos Lagos. Ele foi atingido por uma descarga elétrica enquanto trabalhava como pedreiro no bairro Estação, segundo relatos.

O andaime onde a vítima estava trabalhando, na tarde da última terça-feira (23/05), balançou e uma fiação elétrica acabou encostando na estrutura de vergalhão. Ele foi atingido pelo choque e o Corpo de Bombeiros foi acionado ao local. Por conta da descarga de energia, cerca de 95% de seu corpo foi queimado.

O pedreiro chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas, devido a gravidade do quadro, ele foi transferido para o Heat, onde segue hospitalizado. ainda não há novas informações a respeito de seu estado de saúde. A estrutura da fiação que provocou a descarga foi removida pela concessionária responsável pela energia elétrica no local do acidente.