Morre menino que teve 95% do corpo queimado em São Gonçalo

Jovem estava internado no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos - Foto: Filipe Aguiar

Morreu na tarde da última terça-feira (23/05) o jovem de 17 anos que estava internado em estado gravíssimo após ter tido 95% do corpo queimado no Pita, em São Gonçalo. Vítima de uma suposta tortura por parte de criminosos, o rapaz estava internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

Ele foi levado para o Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade na madrugada do último sábado (20/05), depois de passar pelo Pronto Socorro Central de São Gonçalo, no Zé Garoto. O jovem teria sido submetido ao "micro-ondas" do tráfico local; prática de tortura em que a vítima é posta no meio de uma pilha de pneus incendiados.

O jovem foi sepultado na tarde desta terça (23/05), no Hospital Municipal São Miguel. Até o momento, ninguém foi preso pelo crime. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil local.