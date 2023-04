Cavalo ferido em Araruama encontra tutor e apresenta melhora

O cavalo ferido em Araruama, em Região dos Lagos, apresentou melhora em seu quadro de saúde. Encontrado abandonado, amarrado a uma trave em um campo aberto no bairro de Itatiquara, na última quarta-feira (05), o animal está se recuperando e encontrou um novo tutor.

O veterinário Frederico Peres, que está acompanhando a situação do cavalo, disse que o animal, que se recupera de um ferimento no órgão genital, está respondendo bem à medicação.

"Fiz todas as medicações que precisava; antibiótico, anti-inflamatório, antitetânica, além de cuidado local. Ele está sob cuidados de uma pessoa que ficou com a responsabilidade de tratar dele. Vem sendo medicado e a ferida está melhorando, já está quase conseguindo por o pênis dentro da bolsa escrotal", contou o profissional.

Na semana passada, agentes da Prefeitura estiveram no local onde o cavalo estava amarrado para realizar os exames necessários. Ainda não há suspeitas do que pode ter ocasionado o ferimento. "É um local que, quando não higienizado, pode apresentar problemas. A ferida estava bem avançada quando me chamaram, mas mesmo assim vem melhorando", explica Frederico



Segundo o novo tutor, que preferiu não ser identificado, o animal está em um campo de área reduzida de uma propriedade privada, sendo observado atentamente.

A moradora Joelma Oliveira, que acompanha a situação do animal desde o começo, disse estar bastante contente com o quadro. Segundo a moradora, ele costumava ficar no local junto de outro animal, que também estava ferido e já foi resgatado. "Eu via esses animais pastando, mas nunca tinha me aproximado deles. Não tinha noção de que a situação deles era tão crítica. Aí no dia 28 de março, estava voltando de um local, quando vi como estavam", ela explica.

"O edema está desinchando bem. Estou muito mais tranquila, muito feliz, de saber que ele foi resgatado e está bem", comemora.