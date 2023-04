Cavalo abandonado e com grave ferimento preocupa moradores de Araruama

Um cavalo com um grave ferimento e em estado de abandono tem preocupado moradores do bairro de Itatiquara, em Araruama, na Região dos Lagos.

O animal tem vagado por um campo de futebol e pelas ruas, enquanto sofre com um machucado na região genital. O ferimento tem atraído moscas, o que pode agravar ainda mais a situação do cavalo.

Segundo uma moradora da região, o cavalo parece ser dócil, mas estaria em um estado de sofrimento tão elevado que não deixa ninguém chegar perto para o medicar.

"Eu não estou nem conseguindo dormir direito preocupada com a situação do bicho. Não sei mais o que fazer. Ele está sofrendo muito. O machucado está preocupante", diz Joelma Oliveira.

A leitora afirmou que tentou procurar ajuda com a Prefeitura de Araruama há alguns dias, mas até o primeiro contato com esta reportagem, nenhum profissional teria ido até o local para avaliar a situação do cavalo e socorrê-lo.

O SÃO GONÇALO procurou a prefeitura do município em busca de uma posição oficial sobre o assunto, mas não recebeu resposta até o momento.