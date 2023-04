Cavalo ferido em Araruama é medicado e deve ser levado para 'abrigo'

O cavalo ferido e em estado de abandono, que causava preocupação a moradores de Araruama, na Região dos Lagos, já foi medicado e teve exames coletados por profissionais da prefeitura, nesta quarta-feira (5).

Segundo o veterinário Claudio Barreto, o animal receberá visita de médicos veterinários e terá o resultado de seu exame de sangue entregue nesta quinta-feira (6). O cavalo ainda segue amarrado em um campo de futebol, em Itatiquara.

"A Prefeitura de Araruama não tem abrigo para animais desse porte, mas o dono de um sítio que é 'parceiro' costuma abrigar animais que ficam aos nossos cuidados. Essa transferência deve acontecer amanhã", informou.

Sangue do cavalo foi coletado para exames | Foto: Divulgação

A administração do município segue em busca do tutor do animal. Para os veterinários, o cavalo, aparentemente, está com boa saúde e forte, e seu único problema é o machucado na genitália.