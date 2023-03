Obras de contenção e drenagem na serra que liga Maricá e Saquarema avançam

As obras de contenção de encostas e drenagem da RJ-106, no trecho da Serra do Mato Grosso, que liga Maricá a Saquarema avançaram em mais uma etapa na última semana. Com investimento de 47 milhões reais, a primeira fase tem previsão de conclusão para o início de abril deste ano.

Projeto do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ), órgão da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades (SEIC), a obra prioriza seis trechos da rodovia que haviam sido comprometidos pelas fortes chuvas de abril do ano passado, com o objetivo de garantir maior segurança para quem passa pela rodovia. Para assegurar a integridade física dos profissionais envolvidos, as obras precisaram ser temporariamente suspensas nos períodos de chuva forte em novembro de 2022 e fevereiro deste ano.

A próxima etapa das obras do DER-RJ na Serra do Mato Grosso prevê novas obras de contenção e drenagem. O foco será em outros pontos ao longo da RJ-106 a fim de minimizar instabilidades na serra com a construção de cortinas atirantadas, que garantem a estabilidade do solo ao fixar os tirantes em áreas mais profundas do morro. Essa intervenção terá investimento de R$ 28 milhões.



A partir de maio o DER-RJ prevê licitação para obras segue em outros pontos que exigem atenção, onde serão realizadas contenções e drenagens, com um investimento de R$ 29,2 milhões. Vale lembrar que a RJ-106 tem um tráfego estimado de mais de um milhão de veículos por dia em seus 200,1 km de extensão.

O diretor de Obras e Conservação do DER-RJ, José Milton Couto, ressaltou que está sendo desenvolvido um projeto para o recapeamento e a implementação do acostamento em 24 km de extensão que fazem a ligação entre Maricá e Sampaio Corrêa.