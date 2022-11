Serra do Mato Grosso tem nova interdição para ação em encosta

Durante o serviço, motorista precisarão trafegar por via alternativa - Foto: Divulgação

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) realiza a interdição da Serra do Matogrosso (RJ-106) nesta sexta-feira (2), das 8h30 às 11h30, quando serão aplicados mais 30 metros de concreto da contenção que está sendo feita na encosta.

As obras do DER-RJ ocorrem em seis trechos do local e a interdição é necessária para garantir a segurança dos usuários da Serra. Durante esse período, os motoristas devem seguir pela RJ-118, até que haja a liberação para o tráfego de veículos.