Ação em encosta na Serra do Mato Grosso continua e haverá nova interdição

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) fará nova interdição na Serra do Mato Grosso (RJ-106), que liga Maricá a Saquarema, neste sábado (10), das 8h às 11h30. No período, será aplicado mais 30 metros do concreto da contenção que está sendo feita na encosta.

A interdição será necessária a fim de garantir a segurança dos usuários da rodovia para a execução dos serviços com o objetivo de assegurar a trafegabilidade da estrada. Durante a ação os usuários da via devem seguir pela RJ-118.