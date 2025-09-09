Português que ofereceu 500 euros por 'cabeça de brasileiro' é preso

A Polícia Jurídica de Portugal prendeu, nesta segunda (8), o homem que publicou um vídeo nas redes sociais oferecendo 500 euros (cerca de R$ 3,3 mil) por cada "cabeça de brasileiro" que fosse entregue a ele. Identificado como João Paulo Silva Oliveira, de 56 anos, ele foi detido por incitação a violência.

“Cada português que trouxer a cabeça de um brasileiro, desses zukas (sic) que vivem aqui em Portugal, estejam legais ou ilegais, cada cabeça que trouxer eu pago € 500”, disse o homem no vídeo publicado.

Segundo o órgão, que é equivalente à Polícia Civil no Brasil, João Silva já era investigado por crimes contra o patrimônio, antes mesmo de ser denunciado.

“O detido, com antecedentes policiais por crimes contra o património, vai ser presente à autoridade judiciária competente para interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas”, disse a polícia em nota.