Niterói sorteia a ordem de desfiles das escolas de samba no Carnaval 2026, que terá mais uma dia de folia

O Carnaval de Niterói terá definida, na noite dessa quarta-feira (10). a ordem de desfiles das escolas de samba dos Grupos A, B e C, no Caminho Niemeyer. O sorteio contará com a presença dos representantes das agremiações que farão parte do evento, que virou uma das maiores festas da folia no Estado do Rio e que em 2026, terá mais uma novidade: a criação de mais um dia de desfiles para apresentação das agremiações do Grupo C. Outra boa nova é o planejamento para que o percurso de apresentação seja feito, pela primeira vez em linha reta no Caminho Niemeyer, o que ainda está em estudos.

Desde 2022, o Niemeyer passou a sediar a apresentação das agremiações filiadas à União das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos (Uesbcn) e Liga das Escolas de Samba de Niterói (Lesnit). A Empresa Niterói, Lazer e Turismo (Neltur), e a Comissão de Carnaval designada pela Prefeitura de Niterói, com apoio de outros órgãos municipais, é quem coordenam todo o planejamento para a realização do espetáculo, que coloca a antiga capital fluminense entre as principais cidades brasileiras a oferecer um espetáculo de qualidade, com acesso gratuito ao público.

A passagem das escolas de samba em Niterói tem sido feita sempre duas semanas antes dos desfiles Realizados pelo Grupo Especial pelo Grupo Especial e pela Série Ouro, na Marquês de Sapucaí, exatamente como forma de estimular o turismo crescente nessa época do ano e também não cruzar com as atividades das agremiações locais com as escolas da cidade que se apresentam na capital: Viradouro e Acadêmicos de Niterói (Grupo Especial) e Cubango, que está na Série Prata, com desfilantes na Estrada Intendente Magalhães, em Campinho.

Leia também:

Clube faz concurso para nova área de lazer em Niterói

Raul Gil recebe alta médica após quase uma semana internado

A transmissão ao vivo e o disco oficial com os hinos das escolas de samba dos Grupos A, B e C já são uma realidade no Carnaval de Niterói, que em 2026, terá mais um dia de desfiles no Caminho Niemeyer, totalizando três eventos - um para cada grupo desfilante. Até o ano passado, a apresentação era feira em dois dias, com as escolas do Grupo C desmembradas para desfiles após as apresentações dos Grupo B e A em cada data.

Pista em linha reta - Os representantes da Comissão de Carnaval estão centralizando ações na conclusão do projeto que permitirá, pela primeira vez a apresentação em linha reta no Caminho Niemeyer, que passou a sediar a passagem das agremiações em 2022. Os estudos de viabilidade estão sendo feitos, com apoio, inclusive, de engenheiros de órgãos técnicos do governo municipal. A partir do Carnaval de 2006, houve a chamada revitalização do evento, após onze anos de interrupção, e até 2020, os desfiles aconteciam na Rua da Conceição.