Porta-voz da Casa Branca, afirma que Trump 'não tem medo de usar meios militares para proteger liberdade de expressão'

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse nesta terça-feira (9), que o governo Trump está disposto a "usar meios militares" para "proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo", se referindo a uma eventual condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Questionada sobre se o governo dos EUA tomará mais medidas em relação ao Brasil, caso o julgamento de Bolsonaro termine em uma condenação, Karoline disse: "O presidente (dos EUA, Donald Trump) não tem medo de usar meios econômicos nem militares para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo".

"A liberdade de expressão é a questão mais importante dos nossos tempos. Presidente Trump toma isso muito em sério, e por isso tomamos ações contra o Brasil", completou Leavitt.

No entanto, a porta-voz afirmou que no momento "não há nenhuma ação adicional", contra o governo brasileiro. A fala de Leavitt, ocorreu depois do ministro do Supremo Tribunal Federal (SFT), Alexandre de Moraes, votar pela condenação de Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado.

Moraes é relator, na Primeira Turma da Corte, do processo penal contra o chamado núcleo da trama golpista, grupo que tentou manter o ex-presidente no poder e impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).