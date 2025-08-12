Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Idoso de 72 anos fica em estado grave após ser 'atropelado' por cachorro

Imagens do 'atropelamento' foram divulgadas nesta terça-feira (12). Ele precisou ser entubado

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 12 de agosto de 2025 - 17:53
Idoso bateu forte com a cabeça no chão após ser derrubado por um cachorro
Um idoso, de 72 anos, está internado em estado grave na Santa Casa de Araçatuba (SP) após ser 'atropelado' por um cachorro de grande porte na manhã da última quinta-feira, 7 de agosto, em Piacatu, município com pouco mais de 6 mil habitantes no interior paulista.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o aposentado caminhava pela Rua Zualdo Paganini, no Centro de São Paulo, quando dois cães de grande porte corriam pela via. Um dos animais colidiu com o idoso, que caiu e bateu a cabeça no asfalto.

A população que presenciou o acidente prestou os primeiros socorros e acionou o Samu. O homem foi levado inicialmente à Unidade Básica de Saúde (UBS) de Piacatu, onde recebeu dez pontos na cabeça. Posteriormente, foi transferido para o Hospital de Bilac (SP).


Segundo familiares, o idoso chegou a recuperar a consciência, mas passou a apresentar confusão mental e perdeu os movimentos das pernas. Devido à gravidade do quadro, foi transferido para a Santa Casa de Araçatuba, onde permanece entubado e aguarda vaga na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Inicialmente, suspeitou-se que o idoso tivesse sido agredido, mas testemunhas esclareceram que o acidente foi causado pelo impacto com o cachorro. A família ainda não registrou boletim de ocorrência.

