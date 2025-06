Índia confirma mais de 200 corpos encontrados após acidente aéreo

A polícia da cidade indiana Ahmedabad informou que recuperou 204 corpos, após um avião com destino a Londres, colidir com prédios residenciais após a decolagem, nesta quinta-feira (12). Ao todo, a aeronave tinha 242 pessoas a bordo.

“Encontramos 204 corpos”, disse o comissário de polícia da cidade, GS Malik, à AFP, acrescentando que 41 feridos estão “em tratamento”.

Entre as vítimas estão passageiros do avião e pessoas que estavam nos prédios, no momento da colisão.

A Air Índia confirmou que, dos 230 passageiros, 169 eram indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense.

A bordo do avião também tinham dois pilotos e 10 tripulantes de cabine.

As 13h39 do horário local (5h09 no horário de Brasília), o Boeing 787 da Air Índia, emitiu um sinal de socorro e caiu logo após a decolagem em Ahmedabad, informou a agência de aviação. O avião caiu entre um hospital público e o bairro de Ghoda Camp.