Risco iminente: Após desabamento de parte do piso, passarela do Colubandê, em SG, é interditada pela Defesa Civil

A passarela da RJ-104, localizada na altura do bairro Almerinda, em São Gonçalo, próxima a uma loja de materiais de construção, foi totalmente interditada pela Defesa Civil Municipal após o desabamento de parte do piso. OSG esteve no local na manhã desta quinta-feira (11) para verificar o estado da estrutura, que visivelmente se encontra danificada devido à má conservação.

Apesar do bloqueio, existem relatos de pedestres que continuam atravessando pelo local, que não oferece nenhuma segurança, colocando assim suas próprias vidas em risco.

Ainda nesta manhã, gonçalenses denunciaram, através das redes sociais, que mais uma parte da estrutura da passarela havia caído, causando ainda mais preocupação a quem passa pelo local.

"Que vergonha fazerem remendos em uma passarela onde a população passa toda hora, isso sim é um descanso com a população", afirmou uma internauta. "Estou tendo que dar uma volta por causa disso, não dá para atravessar a pista porque é perigoso, tá difícil essa situação", desabafou outra. "Interditam, aí o povo pula a barreira e atravessa com criança ainda", disse uma terceira.

Procurado pela reportagem, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ), ainda não se pronunciou.