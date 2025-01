MP denuncia madrasta que teria induzido criança de 3 anos a se afogar em máquina de lavar

Suzana Dazar dos Santos foi denunciada pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) pelo homicídio de sua enteada, Isabelly Oliveira Assunpção, de 3 anos, ocorrido em maio de 2022, em Cascavel. A acusação aponta que Suzana armou a cena do crime, colocando brinquedos e um banco na frente de uma máquina de lavar cheia de água, induzindo a criança a se afogar. As informações são do portal G1.

O caso ocorreu na véspera do Dia das Mães, quando Isabelly estava passando o fim de semana com o pai, enquanto a mãe não estava presente. No momento do incidente, o pai da criança estava no trabalho. De acordo com o MP-PR, Suzana agiu com consciência do risco de causar a morte da menina e descreve quatro ações cruciais: posicionou o banco em frente à máquina de lavar, colocou brinquedos dentro da máquina, colocou Isabelly sobre o banco e, por fim, a deixou sozinha, permitindo que o afogamento acontecesse.

A acusação afirma que o crime foi motivado por ciúmes e um sentimento de posse em relação ao pai de Isabelly. Suzana acreditava que sua relação com o marido estava sendo prejudicada pela proximidade entre ele e a filha. Ela foi denunciada por homicídio doloso, com motivo torpe, uso de asfixia e violência doméstica.

A defesa de Suzana refuta as acusações e classifica o ocorrido como um "acidente". Os advogados da madrasta argumentam que não há provas de intenção criminosa e que a relação entre ela e Isabelly era boa. Entretanto, a mãe de Isabelly sustenta que a cena foi planejada com a intenção de matar a criança, apontando indícios de que Suzana preparou o ambiente para cometer o crime.

O Ministério Público qualificou o crime como violência doméstica, considerando que Isabelly tinha menos de 14 anos e que Suzana era madrasta. A denúncia foi aceita pela Justiça, e a defesa tem agora 10 dias para se manifestar. O juiz decidirá se o caso será julgado como homicídio com dolo eventual, o que pode resultar em um júri popular.

Isabelly faleceu no dia 7 de maio de 2022, após cair na máquina de lavar. Suzana foi a primeira a encontrar a criança e pediu socorro, mas as equipes de resgate não conseguiram reanimá-la.