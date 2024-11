Pitbulls atacam crianças de 11 e 12 anos em parquinho

Duas crianças foram atacadas por dois cães da raça pitbull, em um parquinho na Zona Norte de São Paulo, nesta terça-feira (12). As crianças tentaram se esconder entre os brinquedos, mas foram alcançadas pelos animais. Uma delas está internada.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que os cachorros aparecem e atacam as crianças, que estavam no parquinho, localizado na Rua Roberto Caetano Maria Lenci, na Vila Guilherme.

Os animais estavam em um terreno e a suspeita é de que eles tenham pulado o muro para sair do local. O dono dos cães não foi identificado.

Leia também

➣Ainda sem luz: Moradores de Niterói, São Gonçalo e Maricá amanhecem sem energia elétrica

➣ Fortes chuvas na madrugada afetaram a distribuição de energia na região, aponta Enel

Vizinhos que presenciaram o ataque tentaram ajudar as crianças. Uma delas, de 12 anos, foi atendida na UBS (Unidade Básica de Saúde) e recebeu alta após avaliação. A outra, de 11 anos, segue internada no Hospital Municipal Vereador José Storopolli, em acompanhamento. Seu estado de saúde é estável, de acordo com a Secretária Municipal de Saúde.

A Polícia Militar foi acionada e o caso foi registrado como lesão corporal e omissão na guarda/condução de animais.

Equipes da Vigilância em Zoonoses foram até o local e os cachorros foram recolhidos.