Barragem rompe no RS e governador faz apelo: 'saiam de casa, a situação é gravíssima'

O prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Segabinazzi, divulgou um vídeo, nesta quinta-feira (2), informando que a barragem 14 de Julho, no interior do Rio Grande do Sul, colapsou por conta da forte chuva que atinge diversas cidades gaúchas desde o início da semana.

Segundo o prefeito, a população precisa sair o mais rápido possível de suas casas. A expectativa, segundo Diogo, é que o rio suba de 2 a 4 metros a partir do colapso da barragem.

“Recebemos agora a informação da Ceran, que controla as barragens, que a barragem de 14 de Julho acabou de colapsar. A informação que a gente precisa passar para todos os moradores que vivem às margens do Rio das Antas e Rio do Taquari, é sair o mais rápido possível desse local. A tendência é que isso suba em torno de 2 a 4 metros. Essa é a tendência que aconteça nos próximos minutos e nas próximas horas nos municípios mais abaixo, lá no Taquari. Importante: Isso é uma informação oficial e a gente precisa informar o máximo de pessoas possível dentro da margem do Rio das Antas e do Rio Taquari", alertou o prefeito.

Em uma postagem nas redes sociais, o governador do estado, Eduardo Leite, também confirmou o problema na barragem.



"Esse rompimento vai ter um efeito de resposta hidrológica. Nós fizemos, desde ontem, evacuação, alertas, acessamos essas pessoas pedindo que busquem lugares mais elevados, porque vai ter um impacto. As condições climáticas não tem permitido que a gente acesse essas localidades com helicópteros. É preciso que todos se coloquem em situação de segurança", disse o governador.

Em outro vídeo, o vice-governador gaúcho, Gabriel Souza, disse que a população que mora em áreas de risco precisa sair de casa.

“Qual é a orientação imediata: Não é para esperar, não é para perguntar se é verdade, porque estou dizendo para vocês com a máxima gravidade que posso lhes dizer. Saiam de casa e subam, além do que já está colocado os rios, seis metros acima. Pelo menos seis metros acima. Saiam das zonas abaixo dessa cota, porque realmente a situação é gravíssima, muito séria, e precisamos que todos, imediatamente, sigam essa orientação, sob penas de perdermos muitas vidas", alertou.