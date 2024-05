Intolerância religiosa: Terreiro de Umbanda é alvo de ataques na Tijuca

O Terreiro de Umbanda, Caminha da Paz, foi alvo de intolerância religiosa na Tijuca, Zona Norte do Rio. A representante do espaço afirma que os ataques acontecem desde setembro do ano passado. A agressão foi registrada na 20ªDP (Vila Isabel) e a investigação ficará a cargo da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).

Uma frequentadora do terreiro relatou nas redes sociais que a gira (ritual para realização de trabalhos espirituais, onde ocorrem consultas com os visitantes e desenvolvimento dos médiuns) iniciou às 18h cerca de uma hora e meia mais tarde do que o normal.

“A Guarda Municipal chegou exatamente às 19h30. A vizinhança denuncia não é pelo barulho, é pela intolerância religiosa. Na semana passada, jogaram um limão pela janela e acertou uma pessoa que ia passar em consulta. Isso precisa de um basta”, contou a mulher.

A responsável pelo local, Maria Cristina Ferreira, mãe de santo, disse à polícia que os ataques ocorrem desde setembro de 2023 e acredita que os autores dos arremessos de frutas congelados sejam os moradores do prédio vizinho ao terreiro.



Ainda segundo Maria, o perigo se estende para além dos integrantes do terreiro (filhos de santo), pois o espaço é usado para a realização de projetos que ajudam crianças e idosos, pondo em risco a segurança destes.