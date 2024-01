Idoso sonha com ouro debaixo de casa, cava buraco, escorrega e morre

Em Ipatinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, um idoso de 71 anos sonhou que havia ouro embaixo da sua casa. Quando acordou, ele iniciou a missão de cavar um buraco no local e encontrar o objeto do sonho, mas escorregou, caiu no buraco, que tinha 40 metros de profundidade, e morreu.

Identificado como João Pimenta da Silva, o homem iniciou a escavação na área de serviço da sua casa, localizada no bairro de Betânia, em Ipatinga. O buraco tinha aproximadamente 90 centímetros de diâmetro e 40 metros de profundidade.

Quando saiu do buraco, após finalizar o 'trabalho', o idoso se desequilibrou em uma estrutura de madeira, na parte de cima da escavação, e caiu. João já estava morto quando foi retirado, com politraumatismo, fraturas expostas nas duas pernas, fratura no quadril, abdômen e tronco lacerados e traumatismo craniano grave.