De São Gonçalo para o BBB: Leidy Elin é anunciada no grupo 'pipoca'

O "Big Day" que acontece nesta sexta-feira (5), já começou a divulgar os participantes do Big Brother Brasil 24 durante a programação da Globo.



A primeira participante anunciada para participar do reality é Leidy Elin, moradora de São Gonçalo, que fará parte do grupo "Pipoca" da atração.

No auge de seus 26 anos, a gonçalense, que é estudante de direito, divide sua rotina de trabalho como trancista e operadora de caixa. Ela também se diz amante de uma noitada com pagode.

Com a perda do pai aos 8 anos de idade, Leidy precisou ajudar a mãe e começou a trabalhar muito nova, com isso, ela garante que seu maior sonho ao participar do BBB 24 é conquistar a tão sonhada estabilidade financeira.



Nas redes sociais da gonçalense, @leidyelin a publicação do anúncio oficial, junto à hashtag #teamleidy já alcançou mais de 20 mil curtidas.