Mãe afirma que filha de 12 anos engravidou após usar toalha ou cueca do padrasto; entenda!

A Polícia Civil de Mimosa do Sul, no Espírito Santo, está investigando o caso de uma menina de 12 anos que deu à luz um bebê no último domingo (24). A mãe da garota alega que a gravidez ocorreu porque ela usou a toalha do padrasto e também tinha o hábito de usar suas cuecas. A equipe do hospital que fez o atendimento da pré-adolescente notificou a ocorrência à Polícia Militar devido à suspeita de estupro de vulnerável.

De acordo com a nota da PM, a menina chegou ao Hospital Apóstolo Pedro com o bebê nos braços, ainda com o cordão umbilical conectado ao corpo, e acompanhada da mãe e do enteado. Os médicos constataram que o recém nascido estava saudável, mas foi encaminhado ao Hospital de Cachoeiro de Itapemirim para exames, pois não houve acompanhamento médico durante a gestação.

Quando questionada pelos policiais, a mãe e o padrasto disseram que não tinham conhecimento de ato libidinoso que poderia ter resultado na gravidez. Eles afirmam que o incidente ocorreu porque a menina usou a toalha do padrasto. Além disso, o casal conta que a menina tinha hábito de usar as cuecas do padrasto e que ela reclamava constantemente de dores.



O caso foi passado para a Polícia Civil de Mimosa do Sul, que abriu um inquérito para investigar a gravidez. Até o momento não foram repassados mais detalhes para que a apuração seja preservada.