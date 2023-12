Barraqueiro de praia usa prancha para se aproximar do cruzeiro de Neymar, em Búzios

Um homem tentou participar do cruzeiro "Ney em alto mar", nesta última quarta-feira (27). Morador de Búzios, na Região dos Lagos, Paulo Vitor, de 20 anos, usou uma prancha de stand up paddle para se aproximar do navio que comporta a viagem temática. O rapaz trabalha na praia e pegou a prancha emprestada para tentar ver o ídolo, durante a última parada no itinerário do MSC Preziosa. Influenciadores amigos do jogador lançaram uma camisa do evento como recompensa pelo feito do jovem.

Em entrevista ao GLOBO, Paulo Vitor contou que tem o hábito de remar para lugares distantes no mar e a meta realmente era ver o ídolo.

"Desde sempre eu remo para lugares distantes. Eu já sabia que o Cruzeiro do Neymar iria vir para cá, e eu só queria ter a sensação de estar perto do Neymar. Eu pedi um prancha de stand up emprestada e decidir ir até lá. Com muito sacrifício, eu consegui chegar, mas eu não imaginava que alguém iria me dar atenção, porque né? Está todo mundo curtindo e tal. Quando eu estava me aproximando já tinha um monte de gente gravando e me gritando. Nessa hora, eu aproveitei o momento e pedi uma camisa ou um copo, felizmente consegui o que eu queria. Estou muito feliz com essa experiência louca que eu fiz, deu muito certo", explicou o rapaz.

Leia mais

PC Siqueira é encontrado morto em apartamento em Santo Amaro, SP

Moradores agridem funcionários da Light após terem a luz cortada no Rio

Assim que se aproximou do navio, Paulo Vitor foi visto pelos convidados de Neymar, que brincaram com a situação e encorajaram o rapaz.