Trinta e um anos após morte da filha, Gloria Perez relembra perda: 'Um dia que dói'

Glória Perez, autora de diversos sucessos da TV Globo como "A Força do Querer" e "O Clone" relembrou, nesta quinta-feira (28) a perda da filha, Daniella Perez.

Daniella era atriz, bailarina e estava atuando na novela "De Corpo e Alma" quando foi assassinada. O autor do crime foi Guilherme de Pádua, ator que contracenava com Perez na produção e interpretava seu par romântico. Além dele, a sua então esposa, Paula Nogueira Thomaz, também participou do assassinato. Nesta quinta-feira, a morte da jovem completa 31 anos.

'Um dia que dói", escreveu a mãe de Danielle em suas redes sociais. Gloria postou uma montagem com fotos da filha, junto a uma página de sua agenda, datada no ano de 1993. Na folha, estava escrito "Acordei assustada. 1993 começou sem a Dany", escreveu, na época.

Além de Perez, Raul Gonzolla, viúvo da jovem, também relembrou os 38 anos da partida de Dani. Ele repostou a publicação de Gloria, e, na legenda, escreveu "Hoje faz 31 anos que a Dani foi assassinada…".

Em 2022, o documentário "Pacto Brutal" foi lançado na plataforma Globoplay. A produção revisitou o caso do assassinato da atriz, e traz Gloria, Raul e profissionais que trabalharam na investigação.

Guilherme de Pádua confessou o crime e foi condenado a 19 anos de prisão. Ele cumpriu seis anos e nove meses, saiu da prisão no final da década de 1990, e, eventualmente, se tornou pastor. O homem morreu em 2022, de infarto, com 53 anos.

Já Paula Thomaz, ex-esposa de Guilherme, teve uma sentença de 18 anos de cadeia. Ela cumpriu seis anos e deixou a detenção em 1999.