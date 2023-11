Morre bebê que teve aparelhos desligados em meio a briga judicial

Morreu durante a madrugada desta segunda-feira (13), a bebê britânica Indi Gregory, de 8 meses, após o desligamento dos aparelhos que a mantinha viva. A bebê sofria de doença mitocondrial, uma condição rara e que não há cura. A informação do óbito foi confirmada pelo pai da criança, Dean Gregory.

“A vida de Indi terminou à 1h45 da manhã (horário local). Claire (sua mãe) e eu estamos com raiva, envergonhados e com o coração partido”, disse o pai através de um comunicado. “O Serviço Nacional de Saúde britânico [NHS] e os tribunais não só tiraram a oportunidade de (ela) viver mais, como também tiraram a dignidade de morrer na casa da família a que pertencia”, continuou Dean.

As doenças mitocondriais são um grupo de doenças genéticas que ocorrem por causa do mau funcionamento das mitocôndrias, organelas responsáveis pela produção de energia. Essas doenças variam na severidade e no tipo de sintomas, assim como na idade em que podem ser manifestar, geralmente são graves e afetam a expectativa de vida.



O caso da bebê Indi ganhou notoriedade na internet após os pais da criança fazerem um apelo para que as autoridades britânicas não desligassem os aparelhos. No entanto, o Tribunal de Recurso do Reino Unido contestou o pedido com a justificativa de que Indi estava morrendo e que o tratamento causava dor e não era eficaz.

Indi Gregory havia conseguido cidadania italiana para que pudesse continuar o tratamento, mas juízes ingleses não aceitaram o pedido para que a criança fosse transferida a um hospital da Itália. No X (antigo Twitter), a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, disse que faria “o que pudesse” para “defender a vida dela e o direito da mãe e do pai de fazer tudo o que puderem por ela”.

A primeira-ministra lamentou a morte da pequena Indi nas redes sociais. ”Fizemos tudo o que podíamos. Tudo o que era possível. Infelizmente não foi suficiente. ‘Boa viagem’, Indi”, escreveu Giorgia.

Indi foi transferida de ambulância para uma unidade de cuidados paliativos no último sábado (11). A organização Christian Concern, que tem dado apoio à família, informou que ela estava serena e dormiu durante a viagem. O aparelho que estava dando suporte à vida de Indi foi removido na unidade de cuidados paliativos, e ela passou a receber ventilação invasiva.