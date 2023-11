Seis pessoas ficam feridas em colisão de trens em Madureira, Zona Norte do Rio

Uma colisão entre dois trens na estação de Madureira, na Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira (13), deixou seis pessoas feridas. Por conta da batida, um dos vagões chegou a sair dos trilhos.

Os passageiros que viajavam na composição precisaram descer do trem e caminhar pela linha férrea até a estação, já que a Supervia precisou paralisar a circulação do meio de transporte. A empresa informou que algumas composições aguardam ordem de circulação para seguir viagem e os trens sentido Japeri seguem como paradores.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Campinho foram acionadas para prestar socorro. Até o momento, há registro de seis vítimas leves atendidas pela corporação, sendo 4 liberadas no local e 2 encaminhadas para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte.