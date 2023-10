Mulher realiza sonho e é mãe pela segunda vez, aos 60 anos

Uma mulher de 60 anos conseguiu realizar um sonho que há muito tempo parecia distante: dar à luz a uma segunda filha. Durante muitos anos, Vilma de Fátima Alves Di Raimo adiou a vontade de ser mãe pela segunda vez, por conta dos estudos, do trabalho e da vida corrida. Mas foi ao se ver com 59 anos que a professora, junto do marido, decidiu buscar meios para realizar o que tanto sonhava.

A pequena Rebeca nasceu no último domingo, 8 de outubro, na Santa Casa de Assis, em São Paulo. Rebeca é fruto de uma fertilização in vitro realizada por Vilma e seu marido, Constantino Di Raimo, que chegaram a considerar a adoção, mas para a mulher, era importante o processo de gestação. O casal obteve sucesso na primeira tentativa de fertilização, e Vilma conseguiu engravidar, na época aos 59 anos.

Leia mais

Família de SG pede apoio para tratamento da filha com câncer raro

Rainha de bateria da Porto da Pedra é eleita musa da 'Parada LGBT+' de SG

Por ter medo das reações, Vilma e Constantino mantiveram o desejo em segredo até que a professora estivesse grávida, e quando isso aconteceu, a filha, Carolina, de 36 anos, foi a primeira a saber. Para Carolina, que viveu sua vida inteira como filha única e é mãe de dois filhos, um menino de 11 e uma menina de 9, a notícia de que teria uma irmãzinha foi um choque. No entanto, esse sentimento logo passou, e ela tem sido uma aliada importante na recuperação da mãe no pós parto.

De acordo com o Conselho Federal de Medicina, o procedimento de fertilização in vitro é aconselhado apenas até os 50 anos de idade, mas não existe nenhuma regra que proíba a realização em mulheres mais velhas. No caso de Vilma, por ser saudável e estar ciente dos riscos de uma gravidez tardia, foi possível seguir com o processo.

Entretanto, ainda que a família estivesse feliz com a chegada da mais nova integrante, Vilma e Constantino sofreram muito preconceito por se tornarem pais já na terceira idade. Chegaram a ouvir de familiares e conhecidos que eram “loucos” e “irresponsáveis”, mas nunca se deixaram abalar pelas críticas.

Hoje, a família está realizada com a chegada da pequena Rebeca, e sonha com os momentos que estão por vir.